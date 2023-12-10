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Украинцы сказали, сколько бы они хотели зарабатывать: ответы вас удивят (видео)

Украинцы ответили, сколько бы хотели зарабатывать (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

У каждого человека свои потребности и на эти нужды следует зарабатывать, чтобы жить комфортно и иметь все необходимые вещи для существования. Однако зарплата и уровень жизни у каждого разный.

О том, какую сумму украинцы хотят зарабатывать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интернет-портал Свои в Instagram.

Украинцы назвали сумму, которую хотят зарабатывать

Почти каждый взрослый украинец имеет работу, но у каждого она разная, соответственно, и заработок тоже разный. Кто живет на 10 тысяч гривен, точнее, выживает, а кто имеет 50 тысяч гривен и считает, что этого мало.

Один из украинских порталов решил провести опрос среди жителей Кривого Рога и узнать, сколько денег они хотят зарабатывать для комфортной жизни.

  • "30 тысяч, и это как минимум, чтобы сейчас можно было выжить", - ответил мужчина.
  • "Чем больше, тем лучше хотя бы 5 тысяч долларов на хорошую жизнь", - сказала одна женщина.
  • "50 тысяч, этого будет плюс/минус достаточно для проживания в нашем городе", – ответил прохожий мужчина.
  • "Тысяч 20 может, потому что сейчас нельзя прожить на меньшее, не выходит, коммуналка, отопление", - сказала девушка.
  • "Ой, Боже, какой вопрос, много, да, семья если из трех человек, то наверняка тысяч по 15-20, тысяч 50 тогда на семью", - отвечает женщина.
  • "Тысяч 30-40, думаю, этого достаточно для нормального проживания", - заметил мужчина.

Дальше звучали такие суммы, как 100 тысяч гривен, более 15 тысяч гривен, примерно 30-40 тысяч, а также неоднократно звучала сума 50 тысяч гривен.

То есть, исходя из опроса, менее 20-30 тысяч гривен людям не хватает для нормальной жизни, чтобы закрывать базовые потребности, покупать одежду, какие-то желанные вещи, позволять себе различные косметические процедуры, которые тоже необходимы для женщин, и, конечно, прокормить свои семьи хорошими и качественными продуктами, которые не навредят организму.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы ответили, на каком языке общаются дома.

Также читайте наш материал о том, как украинским беженцам получить ипотеку на жилье в Британии.

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