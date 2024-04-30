Украинцы сказали, куда бы потратили миллион гривен: ответы интересные

Миллион гривен – это не такая уж и большая сумма в нашей реальности, ведь не факт, что этого хватит на базовые вещи – квартиру или машину, но их можно тратить по-разному. А именно, сказали украинцы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос Свои. Кривой Рог.

Куда бы украинцы потратили миллион гривен

Люди имеют очень разное отношение к деньгам, особенно к большим, кого-то они направляют на верный путь, а для кого становятся причиной расточительства.

Миллион гривен - это достаточно большая сумма, но все зависит от того, как ею распорядиться. У украинцев есть собственное мнение, куда можно дет такую цифру.

Некоторые хотели бы улучшить свою жизнь, а кто-то больше заботится о других. Все в нашей жизни относительно, именно поэтому и ответы украинцев оказались очень разными, хотя у некоторых из них есть общая цель:

"Видимо, на помощь вооруженным силам Украины сейчас"

"Вложил бы в криптовалюту"

"На ВСУ задонатив бы"

"Не знаю, не думал никогда"

"На ВСУ"

"Не знаю"

"На помощь ВСУ"

"На благотворительность"

"Детям бы отдала своим"

"Я бы потратила миллион на нужды ВСУ, чтобы приблизить нашу победу",

Как видим, большинство из опрошенных готовы пожертвовать такую сумму на нужды ВСУ, ведь у всех украинцев есть сильное желание, чтобы война закончилась как можно скорее, а деньги могут помочь в этом вопросе.