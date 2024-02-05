Українці сказали, ким хотіли стати у дитинстві та чи здійснили свою мрію (відео)

Кожен з нас у дитинстві мав мрію стати кимось, але не завжди до свідомого віку наші бажання залишаються з нами або ж просто здаються нереальними.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування блогерки Христини Бакси.
Українська блогерка провела опитування та дізналась, ким українці мріяли стати у дитинстві та чи змогли вони втілити це у життя й пов’язати свій шлях з омріяною професією.
"В дитинстві я мріяла стати співачкою. Я сім років займалась вокалом, закінчила музичну школу у 2023 році, але трішки, напевно, передумала. Не знаю, чи ще зв’яжу своє життя з музикою".
"Я в дитинстві мріяла стати балериною. Думаю, моя дитяча мрія здійснилася, я займаюсь зараз в балетній академії в Києві. Спочатку я займалась художньою гімнастикою і в чотири роки я пішла, а ось балетом займаюсь з 8 років".
"В дитинстві я мріяв стати пілотом, але всі казали, що для цього потрібно дуже гарно вчитися, а я це не дуже любив і не дуже гарно вчився, тому зараз вчуся на фармацевта. У мене батько фармацевт, бабусі й дідусі були лікарями, тому пішов по родовому".
"Я мріяла стати актором, і до речі, я зараз навчаюся на актора. Мрія поки що не здійснилась, але я йду до своєї мети".
Такі різні мрії, професії та життя. У когось бажання стати кимось особливим сильніше, ніж перепони та думка оточення. А для декого важливіше продовжити справу своїх батьків і це теж добре.
Головне відчувати, що та справа, якою ти займаєшся - тобі по душі, аби не жалкувати про витрачений час на роботу і рід зайнятості, які не любиш.
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