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Украинцы сказали, кем хотели стать в детстве и получилось ли у них осуществить свою мечту (видео)

Кем украинцы мечтали стать в детстве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Каждый из нас в детстве имел мечту стать кем-то, но не всегда до сознательного возраста наши желания остаются с нами или просто кажутся нереальными.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос блоггера Кристины Баксы.

Кем украинцы мечтали стать в детстве

Украинская блоггерша провела опрос и узнала, кем украинцы мечтали стать в детстве и смогли ли они воплотить это в жизнь и связать свой путь с вожделенной профессией.

"В детстве я мечтала стать певицей. Я семь лет занималась вокалом, закончила музыкальную школу в 2023 году, но немного, наверное, передумала. Не знаю, свяжу ли еще свою жизнь с музыкой".

 

"Я в детстве мечтала стать балериной. Думаю, моя детская мечта сбылась, я занимаюсь сейчас в балетной академии в Киеве. Сначала я занималась художественной гимнастикой и в четыре года я ушла, а вот балетом занимаюсь с 8 лет".

 

"В детстве я мечтал стать пилотом, но все говорили, что для этого нужно очень хорошо учиться, а я это не очень любил и не очень хорошо учился, поэтому сейчас учусь на фармацевта. У меня отец фармацевт, бабушки и дедушки были врачами, поэтому пошел по родовому".

 

"Я мечтала стать актером, и кстати, я сейчас учусь на актера. Мечта пока не сбылась, но я иду к своей цели".

Таковы разные мечты, профессии и жизнь. У кого-то желание стать кем-то особенным сильнее, чем преграды и мнение окружения. А для некоторых важнее продолжить дело своих родителей и это тоже хорошо.

Главное чувствовать, что то дело, которым ты занимаешься - тебе по душе, чтобы не сожалеть о потраченном времени на работу и род занятости, которые не любишь.

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