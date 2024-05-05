Українці сказали, як ставляться до виїзду за кордон медійних осіб

Як українці ставляться до виїзду зірок за кордон

Медійні люди можуть собі дозволити поїхати за кордон та будувати там своє нове життя, але якщо самі вони вважають це можливостями, то прості мешканці України можуть вважати такий крок навіть зрадою.

Звісно, ніхто не має права на звинувачення, але врешті-решт, українці мають власну думку з цього приводу і звучить вона так: