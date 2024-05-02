ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українки сказали, чи стали б мобілізуватися, якби це стало обов'язково (відео)

Четвер 02 травня 2024 17:26
UA EN RU
Українки сказали, чи стали б мобілізуватися, якби це стало обов'язково (відео) Українки сказали, чи стали б мобілізуватися, якби довелося (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Мобілізація в Україні - це дуже болюче питання, і немає виключень, для кого саме, адже це дається складно, як чоловікам, так і жінкам. На, щастя, дівчат поки не мобілізують примусово, але українки вже мають думку з цього приводу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування порталу "Думская".

Українки сказали, чи стали б мобілізуватися, якби це було обов'язково

В Україні поки немає закону про примусову мобілізацію жінок, Наразі цей закон визначає, яким має бути військовий облік жінок.

Згідно з 1 статтею закону, лише жінки-медики стають на облік в обов'язковому порядку, а також представниці професій, які є спорідненими з військовими спеціальностями, можуть стати на облік виключно за власним бажанням.

У воєнний час, відповідно до закону, мобілізація жінок в Україні відбувається тільки на добровільній основі, і це наразі незмінно.

Але розмови про обов’язкову мобілізацію вже існують, і українки мають власну думку на цей рахунок, а звучить вона так:

  • "Ні, я б не мобілізувалась"
  • "Я б пішла на війну, немає проблем, якщо людей у нас бракує, то я піду. Якщо у нас зараз достатньо, взагалі ні. Ну а якщо будуть жінок мобілізувати, то так, але щоб все було гуманно. Це й чоловіків стосується, щоб оце в бусик не закидували, що чоловіків, що жінок"
  • "Напевно, що ні. Ну а якби це було обов’язково, то можливо"
  • "Ні, взагалі ні, за жодних умов".

Також варто зазначити, що навіть жінкам, які хочуть долучитися до армії добровільно, можуть відмовити у мобілізації у таких випадках:

  • наявність трьох дітей
  • наявність дитини з інвалідністю або усиновлену дитину до 18 років
  • наявність чоловіка чи батьків з інвалідністю
  • якщо жінка є матір'ю-одиначкою
  • якщо жінка є студенткою або пацює.

Раніше ми розповідали, куди б українці витратили мільйон гривень.

Також читайте, скільки грошей потрібно українцям для того, щоб прожити місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Мобілізація в Україні Жінки
NEWS
На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті
На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті