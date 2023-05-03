Українці скаржаться на проблеми з купівлею квитків в Укрзалізниці: що сталося

"Як пасажиру обрати місце у вагоні поїзда, щоб воно було біля вікна, або біля проходу? Правильно, подивитися на схему під час купівлі квитків в онлайн-ресурсах "УЗ". Якщо у нічних поїздах та експресах ІС+ схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше", - пише він.

Тобто якщо вам потрібне конкретне місце у вагоні з особистих причин і ви придбаєте цей квиток на сайті, то немає абсолютної гарантії, що на ділі очікування буде збігатися з реальністю.

За словами пана Олега, пасажири неодноразово звертались до Укрзалізниці з проханням привести у відповідність схеми місць у регіональних поїздах.

"Виконання цієї задачі є надскладним. Навіть, якщо на маршруті працює один і той самий поїзд, все одно скласти схему вагонів для онлайн ресурсів чомусь неможливо", - іронізує чоловік.

Він згадує історію, як один з пасажирів, який часто користується регіональним поїздом №805/806 Рівне-Львів, переписав усі місця у вагонах та зробив свою схему. Таке невелике розслідування показало, що в поїзді не тільки місця розміщені не по черзі, але й нумерація вагонів неправильна.

Вагони №7 та №8 фактично розміщені усередині складу, а квитки в ці вагони продаються тільки п'ятницями та неділями. Маршрут обслуговує електропоїзд після модернізації де облаштовані місця для пасажирів з інвалідністю, проте на схемі вагонів навіть цієї інформації немає.

В Укрзалізниці неможливо придбати конкретне місце в регіональних потягах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У коментарях до допису користувачі почали згадувати й свої курйозні історії з купівлею квитків на потяги Укрзалізниці:

"Погоджуюся, неодноразово з таким стикаюся з регіональними поїздами. Ще, є побажання бачити в сидячих місцях напрямок руху, думаю, це не дуже складно втілити. Звісно, деякі поїзди на певних станціях змінюють напрямок руху, але й це не дуже складно врахувати".

"Ужгород - Львів так само. Останній раз їхав, послідовність вагонів (з голови поїзда) була 6-7-8-5-4-3-2-1".

"А ще в регіональних електричках є провідник, скотч та папірці з номерами місць, які клеять поверх стаціонарних. І коли ти береш білет на певне місце, щоб, наприклад, не сидіти взимку в холоді, тобі провідник тиче на ці папірці та відправляє в інший кінець вагона".

"Я взимку, щоб купити місця які хотів(біля стола), для регіонального ДПКр-3 Львів-Рахів довго лазив інтернетом і шукав відео з презентації нових потягів, поки не знайшов одне на якому видно нумерацію місць. Помогло, але забрало дуже багато часу. Якби брав за схемою, то їхали б не просто не за столом, а й не поруч".

"А нічого, що на Рівне-Львів продають білети 2-го класу, а Львів-Ужгород 3-го класу в аналогічний склад. Корупція процвітає. Відповіді від УЗ ніякої. Ті склади лише для приміських поїздів, вони й до 3-го класу регіоналок не дотягують".

Проте варто зазначити, що не з усіма потягами подібна історія.

Один користувач зазначив у коментарях, що подібних пригод ще не мав.

"Дивно, але скільки я їздив на Інтерсіті, завжди схема місць збігалася з реальним місцем. Купував квитки через "Приват24". Проблема ще в тому, що як мінімум два рази я натикався на те, що хтось всівся на моє місце, тому що "немає нікого", як мені пояснювали. Я показував квиток і мені звільняли місце", - пише Юрій Козачок.

Однак таких відгуків меншість. Наразі офіційної відповіді від "УЗ" не було.