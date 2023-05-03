Українці скаржаться на проблеми з купівлею квитків в Укрзалізниці: що сталося

Українці почали скаржитися на те, що придбати квиток на конкретне вибране місце в потязі Укрзалізниці майже неможливо. Крім того, у вагонах часто не збігається нумерація місць та навіть самих вагонів.
На проблему звернув увагу блогер Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook.
"Як пасажиру обрати місце у вагоні поїзда, щоб воно було біля вікна, або біля проходу? Правильно, подивитися на схему під час купівлі квитків в онлайн-ресурсах "УЗ". Якщо у нічних поїздах та експресах ІС+ схема місць відповідає фактичному стану, то у регіональних поїздах все набагато складніше", - пише він.
Тобто якщо вам потрібне конкретне місце у вагоні з особистих причин і ви придбаєте цей квиток на сайті, то немає абсолютної гарантії, що на ділі очікування буде збігатися з реальністю.
За словами пана Олега, пасажири неодноразово звертались до Укрзалізниці з проханням привести у відповідність схеми місць у регіональних поїздах.
"Виконання цієї задачі є надскладним. Навіть, якщо на маршруті працює один і той самий поїзд, все одно скласти схему вагонів для онлайн ресурсів чомусь неможливо", - іронізує чоловік.
Він згадує історію, як один з пасажирів, який часто користується регіональним поїздом №805/806 Рівне-Львів, переписав усі місця у вагонах та зробив свою схему. Таке невелике розслідування показало, що в поїзді не тільки місця розміщені не по черзі, але й нумерація вагонів неправильна.
Вагони №7 та №8 фактично розміщені усередині складу, а квитки в ці вагони продаються тільки п'ятницями та неділями. Маршрут обслуговує електропоїзд після модернізації де облаштовані місця для пасажирів з інвалідністю, проте на схемі вагонів навіть цієї інформації немає.
В Укрзалізниці неможливо придбати конкретне місце в регіональних потягах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
У коментарях до допису користувачі почали згадувати й свої курйозні історії з купівлею квитків на потяги Укрзалізниці:
Проте варто зазначити, що не з усіма потягами подібна історія.
Один користувач зазначив у коментарях, що подібних пригод ще не мав.
"Дивно, але скільки я їздив на Інтерсіті, завжди схема місць збігалася з реальним місцем. Купував квитки через "Приват24". Проблема ще в тому, що як мінімум два рази я натикався на те, що хтось всівся на моє місце, тому що "немає нікого", як мені пояснювали. Я показував квиток і мені звільняли місце", - пише Юрій Козачок.
Однак таких відгуків меншість. Наразі офіційної відповіді від "УЗ" не було.
Раніше ми розповідали про які безкоштовні послуги Укрзалізниці знає мало хто з українців.
А ще писали про пасажира, якого довелося знімати з потяга на прохання інших людей.