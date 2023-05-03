Украинцы жалуются на проблемы с покупкой билетов в Укрзализныци: что произошло

"Как пассажиру выбрать место в вагоне поезда, чтобы оно было у окна или у прохода? Правильно, посмотреть на схему при покупке билетов в онлайн-ресурсах "УЗ". Если в ночных поездах и экспрессах ИС+ схема мест соответствует фактическому состоянию, то в региональных поездах все гораздо сложнее", - пишет он.

То есть, если вам нужно конкретное место в вагоне по личным причинам и вы приобретете этот билет на сайте, то нет абсолютной гарантии, что на деле ожидания будет совпадать с реальностью.

По словам господина Олега, пассажиры неоднократно обращались в Укрзализныцю с просьбой привести в соответствие схему мест в региональных поездах.

"Выполнение этой задачи сверхсложное. Даже если на маршруте работает один и тот же поезд, все равно составить схему вагонов для онлайн ресурсов почему-то невозможно", - иронизирует мужчина.

Он вспоминает историю, как один из пассажиров, часто пользующийся региональным поездом №805/806 Ровно-Львов, переписал все места в вагонах и сделал свою схему. Такое небольшое расследование показало, что в поезде не только места размещены не поочередно, но и нумерация вагонов неправильная.

Вагоны №7 и №8 фактически расположены внутри склада, а билеты в эти вагоны продаются только по пятницам и воскресеньям. Маршрут обслуживает электропоезд после модернизации, где обустроены места для пассажиров с инвалидностью, однако на схеме вагонов даже этой информации нет.

В Укрзализныце невозможно приобрести конкретное место в региональных поездах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В комментариях к сообщению пользователи начали вспоминать и свои курьезные истории с покупкой билетов на поезда Укрзализныци:

"Погоджуюся, неодноразово з таким стикаюся з регіональними поїздами. Ще, є побажання бачити в сидячих місцях напрямок руху, думаю, це не дуже складно втілити. Звісно, деякі поїзди на певних станціях змінюють напрямок руху, але й це не дуже складно врахувати".

"Ужгород - Львів так само. Останній раз їхав, послідовність вагонів (з голови поїзда) була 6-7-8-5-4-3-2-1".

"А ще в регіональних електричках є провідник, скотч та папірці з номерами місць, які клеять поверх стаціонарних. І коли ти береш білет на певне місце, щоб, наприклад, не сидіти взимку в холоді, тобі провідник тиче на ці папірці та відправляє в інший кінець вагона".

"Я взимку, щоб купити місця які хотів(біля стола), для регіонального ДПКр-3 Львів-Рахів довго лазив інтернетом і шукав відео з презентації нових потягів, поки не знайшов одне на якому видно нумерацію місць. Помогло, але забрало дуже багато часу. Якби брав за схемою, то їхали б не просто не за столом, а й не поруч".

"А нічого, що на Рівне-Львів продають білети 2-го класу, а Львів-Ужгород 3-го класу в аналогічний склад. Корупція процвітає. Відповіді від УЗ ніякої. Ті склади лише для приміських поїздів, вони й до 3-го класу регіоналок не дотягують".

Однако следует отметить, что не со всеми поездами подобная история.

Один пользователь отметил в комментариях, что подобных приключений еще не было.

"Удивительно, но сколько я ездил на Интерсити, всегда схема мест совпадала с реальным местом. Покупал билеты через "Приват24". Проблема еще в том, что как минимум два раза я натыкался на то, что кто-то уселся на мое место, потому что" нет никого", как мне объясняли. Я показывал билет и мне увольняли место", - пишет Юрий Козачок.

Однако таких отзывов меньшинство. Пока официального ответа от "УЗ" не было.