Украинцы жалуются на проблемы с покупкой билетов в Укрзализныци: что произошло

Украинцы начали жаловаться на то, что купить билет на конкретное выбранное место в поезде Укрзализныци почти невозможно. Кроме того, в вагонах часто не совпадает нумерация мест и даже вагонов.
На проблему обратил внимание блоггер Олег Васильев на своей странице в Facebook.
"Как пассажиру выбрать место в вагоне поезда, чтобы оно было у окна или у прохода? Правильно, посмотреть на схему при покупке билетов в онлайн-ресурсах "УЗ". Если в ночных поездах и экспрессах ИС+ схема мест соответствует фактическому состоянию, то в региональных поездах все гораздо сложнее", - пишет он.
То есть, если вам нужно конкретное место в вагоне по личным причинам и вы приобретете этот билет на сайте, то нет абсолютной гарантии, что на деле ожидания будет совпадать с реальностью.
По словам господина Олега, пассажиры неоднократно обращались в Укрзализныцю с просьбой привести в соответствие схему мест в региональных поездах.
"Выполнение этой задачи сверхсложное. Даже если на маршруте работает один и тот же поезд, все равно составить схему вагонов для онлайн ресурсов почему-то невозможно", - иронизирует мужчина.
Он вспоминает историю, как один из пассажиров, часто пользующийся региональным поездом №805/806 Ровно-Львов, переписал все места в вагонах и сделал свою схему. Такое небольшое расследование показало, что в поезде не только места размещены не поочередно, но и нумерация вагонов неправильная.
Вагоны №7 и №8 фактически расположены внутри склада, а билеты в эти вагоны продаются только по пятницам и воскресеньям. Маршрут обслуживает электропоезд после модернизации, где обустроены места для пассажиров с инвалидностью, однако на схеме вагонов даже этой информации нет.
В Укрзализныце невозможно приобрести конкретное место в региональных поездах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
В комментариях к сообщению пользователи начали вспоминать и свои курьезные истории с покупкой билетов на поезда Укрзализныци:
Однако следует отметить, что не со всеми поездами подобная история.
Один пользователь отметил в комментариях, что подобных приключений еще не было.
"Удивительно, но сколько я ездил на Интерсити, всегда схема мест совпадала с реальным местом. Покупал билеты через "Приват24". Проблема еще в том, что как минимум два раза я натыкался на то, что кто-то уселся на мое место, потому что" нет никого", как мне объясняли. Я показывал билет и мне увольняли место", - пишет Юрий Козачок.
Однако таких отзывов меньшинство. Пока официального ответа от "УЗ" не было.
Ранее мы рассказывали о каких бесплатных услугах Укрзализныци знают немногие из украинцев.
А еще писали о пассажире, которого пришлось снимать с поезда по просьбе других людей.