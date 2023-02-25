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Українці в селах можуть обмінювати лампи розжарювання: коли це можна зробити

Обмін лампочок на Укрпошті (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Програма обміну ламп розжарювання на LED-лампи нещодавно була доступна лише у великих містах. Проте тепер її розширили на маленькі населені пункти, як села. Здійснювати обмін можна вже від 25 лютого, тобто сьогодні.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства економіки України.

Де можна буде обміняти лампочки

25 лютого стартує програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Метою цієї масштабної програми є зменшення навантаження на енергосистему країни через заміну ламп в оселях громадян.

Загалом для обміну в селах виділили приблизно 6 600 000 світлодіодних лампочок.

Обміняти лампи зможуть навіть жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Але в тимчасово окупованих ця програма недоступна.

Як здійснити обмін

Існує два доступні способи: через застосунок "Дія" (якщо відділення Укрпошти присутні у списку доступних відділень у застосунку) та на Укрпошті.

Як обміняти на пошті

  • прийдіть в обране відділення
  • продемонструйте ваш паспорт і код
  • обміняйте ваші лампи (максимум - 5 одиниць)

Як зробити обмін через "Дію"

  • авторизуйтесь у застосунку
  • оберіть меню "Послуги" та натисніть опцію "Обмін лампочок"
  • заповніть електронну заяву
  • чекайте на підтвердження вашої заяви
  • обміняйте ваші лампи (максимум - 5 одиниць)

Важливо! Якщо здійснювати обмін через "Дію", ваші лампи зберігатимуться на пошті протягом 5 днів. Здійснювати обмін може кожен повнолітній громадянин.

Раніше ми розповідали, який скандал виник у Тернополі під час обміну лампочок.

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