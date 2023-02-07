"Мали бути Філіпс, а дають о-Срам": у Тернополі Укрпошта видає не ті LED-лампи (фото)
У Тернополі на пошті почали видавати не ті LED-лампи, які повинні були. Замість обіцяної фірми Philips тернополяни отримують Osram. Містяни обурюються та повідомляють, що інші лампи гірші за рівнем енергоощадження.
Про це написав тернополянин Святослав Журовський на своїй сторінці у Facebook.
Що відомо про скандал у Тернополі
В Україні діє програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Причиною цьому стало скорочення споживання електроенергії. Обмін можна здійснити в місцевих відділеннях Укрпошти, яка вже видала 1 000 000 оновлених ламп.
Проте в деяких українців виникають суттєві питання з приводу обміну. Так, наприклад, у Тернополі почали видавати лампочки фірми Osram замість обіцяної Philips.
"Народ обурюється, що лампочки мали бути Філіпс, а дають о-Срам! Невже, наші поштарі такі підприємливі?" - повідомляє тернополянин Святослав Журовський.
Укрпошта видає LED-лампи іншої фірми (фото: facebook.com/gsvster)
Він також зазначив, що не всі відділення пошти справляються з додатковим навантаженням у вигляді обміну, що спричиняє додаткові черги.
Черга у відділенні Укрпошти в Тернополі (фото: facebook.com/gsvster)
Відмінності продукції цих двох фірм полягають у ціні та рівні енергоощадження. LED-лампа від Osram коштує в середньому 60 гривень, а від Philips - 72 гривні.
Крім того, дорожча лампочка є потужнішою на 4 Вт та має вищий еквівалент лампи розжарювання. Однак, як зазначають виробники, лампа від Osram прослужить на 5 000 годин довше, ніж від Philips.
Інші користувачі повідомляли на сторінці Укрпошти у Facebook, що отримували лампи класу F i G, які мають сумнівну енергоощадність і взагалі заборонені в Європі.
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Як обміняти лампочки в Україні
- Авторизуйтеся в застосунку "Дія"
- Натисніть у меню "Послуги" та виберіть послугу "Обмін лампочок"
- Укажіть контактний номер телефону, відділення Укрпошти, в якому хочете забрати лампочки, тип та кількість світлодіодних ламп
- після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти 5 робочих днів
Якщо не маєте можливості замовити через "Дію", просто завітайте на Укрпошту. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи. Якщо лампи будуть в наявності, їх одразу ж замінять.
Здійснити обмін можна за умови повноліття.
Раніше ми розповідали, як полагодити світлодіодну лампочку.
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