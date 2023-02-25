Украинцы в селах могут обменивать лампы накаливания: когда это можно сделать

Где можно будет обменять лампочки

25 февраля стартует программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы. Целью этой масштабной программы является уменьшение нагрузки на энергосистему страны благодаря замене ламп в жилищах граждан.

В общей сложности для обмена в селах выделили примерно 6 600 000 светодиодных лампочек.

Обменять лампы могут даже жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Но на временно оккупированных эта программа недоступна.

Как совершить обмен

Существует два доступных способа: через приложение "Дія" (если отделения Укрпочты присутствуют в списке доступных отделений в приложении) и Укрпочте.

Как обменять на почте

придите в выбранное отделение

продемонстрируйте ваш паспорт и код

обменяйте ваши лампы (максимум - 5 единиц)

Как сделать обмен через "Дію"

авторизуйтесь в приложении

выберите меню "Услуги" и нажмите "Обмен лампочек"

заполните электронное заявление

ждите подтверждения вашего заявления

обменяйте ваши лампы (максимум - 5 единиц)

Важно! Если вы осуществляете обмен через "Действие", ваши лампы будут храниться на почте в течение 5 дней. Осуществлять обмен может каждый совершеннолетний гражданин.