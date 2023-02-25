Українці в селах можуть обмінювати лампи розжарювання: коли це можна зробити
Програма обміну ламп розжарювання на LED-лампи нещодавно була доступна лише у великих містах. Проте тепер її розширили на маленькі населені пункти, як села. Здійснювати обмін можна вже від 25 лютого, тобто сьогодні.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Міністерства економіки України.
Де можна буде обміняти лампочки
25 лютого стартує програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Метою цієї масштабної програми є зменшення навантаження на енергосистему країни через заміну ламп в оселях громадян.
Загалом для обміну в селах виділили приблизно 6 600 000 світлодіодних лампочок.
Обміняти лампи зможуть навіть жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Але в тимчасово окупованих ця програма недоступна.
Як здійснити обмін
Існує два доступні способи: через застосунок "Дія" (якщо відділення Укрпошти присутні у списку доступних відділень у застосунку) та на Укрпошті.
Як обміняти на пошті
- прийдіть в обране відділення
- продемонструйте ваш паспорт і код
- обміняйте ваші лампи (максимум - 5 одиниць)
Як зробити обмін через "Дію"
- авторизуйтесь у застосунку
- оберіть меню "Послуги" та натисніть опцію "Обмін лампочок"
- заповніть електронну заяву
- чекайте на підтвердження вашої заяви
- обміняйте ваші лампи (максимум - 5 одиниць)
Важливо! Якщо здійснювати обмін через "Дію", ваші лампи зберігатимуться на пошті протягом 5 днів. Здійснювати обмін може кожен повнолітній громадянин.
Раніше ми розповідали, який скандал виник у Тернополі під час обміну лампочок.
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