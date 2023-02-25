Украинцы в селах могут обменивать лампы накаливания: когда это можно сделать
Программа обмена ламп накаливания на LED-лампы недавно была доступна только в крупных городах. Однако теперь ее расширили на маленькие населенные пункты как села. Совершать обмен можно уже с 25 февраля, то есть сегодня.
Об этом сообщают в Telegram-канале Министерства экономики Украины.
Где можно будет обменять лампочки
25 февраля стартует программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы. Целью этой масштабной программы является уменьшение нагрузки на энергосистему страны благодаря замене ламп в жилищах граждан.
В общей сложности для обмена в селах выделили примерно 6 600 000 светодиодных лампочек.
Обменять лампы могут даже жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Но на временно оккупированных эта программа недоступна.
Как совершить обмен
Существует два доступных способа: через приложение "Дія" (если отделения Укрпочты присутствуют в списке доступных отделений в приложении) и Укрпочте.
Как обменять на почте
- придите в выбранное отделение
- продемонстрируйте ваш паспорт и код
- обменяйте ваши лампы (максимум - 5 единиц)
Как сделать обмен через "Дію"
- авторизуйтесь в приложении
- выберите меню "Услуги" и нажмите "Обмен лампочек"
- заполните электронное заявление
- ждите подтверждения вашего заявления
- обменяйте ваши лампы (максимум - 5 единиц)
Важно! Если вы осуществляете обмен через "Действие", ваши лампы будут храниться на почте в течение 5 дней. Осуществлять обмен может каждый совершеннолетний гражданин.
Ранее мы рассказывали, какой скандал возник в Тернополе при обмене лампочек.
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