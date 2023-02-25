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Украинцы в селах могут обменивать лампы накаливания: когда это можно сделать

Новина українською →
Украина, Суббота 25 февраля 2023 11:22
Украинцы в селах могут обменивать лампы накаливания: когда это можно сделать Обмен лампочек на Укрпочте (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Программа обмена ламп накаливания на LED-лампы недавно была доступна только в крупных городах. Однако теперь ее расширили на маленькие населенные пункты как села. Совершать обмен можно уже с 25 февраля, то есть сегодня.

Об этом сообщают в Telegram-канале Министерства экономики Украины.

Где можно будет обменять лампочки

25 февраля стартует программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы. Целью этой масштабной программы является уменьшение нагрузки на энергосистему страны благодаря замене ламп в жилищах граждан.

В общей сложности для обмена в селах выделили примерно 6 600 000 светодиодных лампочек.

Обменять лампы могут даже жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Но на временно оккупированных эта программа недоступна.

Как совершить обмен

Существует два доступных способа: через приложение "Дія" (если отделения Укрпочты присутствуют в списке доступных отделений в приложении) и Укрпочте.

Как обменять на почте

  • придите в выбранное отделение
  • продемонстрируйте ваш паспорт и код
  • обменяйте ваши лампы (максимум - 5 единиц)

Как сделать обмен через "Дію"

  • авторизуйтесь в приложении
  • выберите меню "Услуги" и нажмите "Обмен лампочек"
  • заполните электронное заявление
  • ждите подтверждения вашего заявления
  • обменяйте ваши лампы (максимум - 5 единиц)

Важно! Если вы осуществляете обмен через "Действие", ваши лампы будут храниться на почте в течение 5 дней. Осуществлять обмен может каждый совершеннолетний гражданин.

Украинцы в селах могут обменивать лампы накаливания: когда это можно сделать

Ранее мы рассказывали, какой скандал возник в Тернополе при обмене лампочек.

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