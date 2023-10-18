Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері. Ось перші фото

Українські архітектори представили проєкт зупинок-укриттів. Їх виготовлятимуть за допомогою 3D-друку - це пришвидшить виробництво і зможе зробити його масовим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію MAKHNO Studio у Facebook .

Що відом про проєкт

Архітектори представили свою розробку на всеукраїнському архітектурно-будівельному форумі в рамках панелі з представниками уряду.

"Ми створюємо проєкт першої серійної зупинки-укриття, що захищатиме громадян від уламків під час ймовірних терористичних атак. Проєкт здійснюється за допомогою 3D-друку, що дасть змогу легко і швидко масштабувати його на всю територію України", - пишуть автори проєкту.

Вони додають, що найбільш вразливими залишаються люди на вулиці та на дорогах, де немає сховищ, підземок чи будь-яких доступних укриттів.

"Зупинка-укриття відкриватиметься автоматично під час тривоги. Ми плануємо встановити там розумну систему", - кажуть у студії.

Автори також наголошують на функціональності таких зупинок, адже це буде сховище, комерційне приміщення та зона очікування транспорту - можна встановити будь-які з цих блоків або ж усі разом.

"Рішення продумане під типові умови й не потребує додаткових архітектурних розробок. По суті, це пакетна пропозиція з проєктування, виготовлення, доставки та монтажу об'єкта", - говорять архітектори.

Ось так виглядатиме зупинка-укриття (фото: facebook.сom/ MAKHNO Studio)

Як виглядатимуть зупинки-укриття

"На відміну від інших сховищ, наша зупинка ідеально доповнює та прикрашає міський ландшафт, не асоціюючись з війною. Плавність форм разом з бруталістичним іміджем транслюють відчуття безпеки та надійності", - пояснюють автори.

Перевагою такої розробки є те, що 3D технологія дозволяє друкувати таку зупинку за дуже короткий термін, що вкрай важливо в ситуації нашої країни.

"Зупинка-сховище зараз проходить випробовування. Ми перевіряємо її на стійкість, тестуємо різні суміші, шукаємо ідеальне співвідношення міцність/вартість. До того ж важливо, щоб проєкт відповідав всім нормативним актам та мав відповідні сертифікати", - додають у студії.

Після завершення перевірок архітектори покажуть фінальний проєкт зупинки-укриття, а також інформацію, скільки коштуватиме будівництво і які його терміни.

Ось так виглядатиме зупинка-укриття (фото: facebook.сom/ MAKHNO Studio)

Зазначимо, що проєкт реалізуються за підтримки Благодійного фонду "Обійми Нації" та компанією-розробником "3d technology UTU".