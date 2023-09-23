У Херсоні з'явилися унікальні арт-укриття у стилі "кавунового камуфляжу" (фото)
Художник Максим Кильдеров розфарбував херсонські мобільні укриття у стилі кавунів. Один з муралів зовні виконав в чорно-білих кольорах, а другий - в червоно-зелених.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку художника у Facebook.
Як виглядають арт-укриття
Управління культури Херсонської міської ради запропонувала Максиму долучитися до розфарбовування мобільних укриттів.
"Я захотів зробити такий подарунок місту, щоб подібні ініціативи не виконувалися за бюджетні кошти. Я взагалі вважаю, що всі, у кого є наразі можливості щось робити, повинні це використовувати на максимум", - розповів художник.
Візерунки для розпису не випадкові. Автор вибрав "кавуновий камуфляж", бо кавун - символ Херсонщини.
Цікаво, що внутрішній розпис укриття містить тексти пісень гурту Паліндром про війну в Україні.
Художник зазначає, що хоче створити ще кілька муралів на укриттях в Херсоні.
Ось так виглядають укриття (фото: facebook.com/kilderov)
Що відомо про художника
Максим Кильдеров родом з Нової Каховки. За освітою він кухар-кондитер. Та за професією не працював. Малювати почав з 5 років. Настінному живопису, яким зараз розмальовує стіни та паркани, навчився сам.
Своїм особливим стилем художник розфарбував і будинок у Вінниці, куди він переїхав з початком війни.
Художник неодноразово брав участь у херсонських виставках. То ж за його словами, йому було приємно на кілька днів приїхати у майже рідне місто.
Максим також розмальовує використані тубуси від гранатометів. Їх передають військові. Частину з них продали на благодійному аукціоні, а виручені гроші спрямували на потреби ЗСУ.
Ось так виглядають укриття (фото: facebook.com/kilderov)
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