Украинцы разработали остановки-укрытия, которые будут печатать на 3D-принтере. Вот первые фото

Украинские архитекторы представили проект остановок-укрытий. Их будут делать с помощью 3D-печати - это ускорит производство и сможет сделать его массовым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию MAKHNO Studio в Facebook .

Что известно о проекте

Архитекторы представили свою разработку на всеукраинском архитектурно-строительном форуме в рамках панели с представителями правительства.

"Мы создаем проект первой серийной остановки-укрытия, которая будет защищать граждан от обломков во время вероятных террористических атак. Проект осуществляется с помощью 3D-печати, что позволит легко и быстро масштабировать его на всю территорию Украины", - пишут авторы проекта.

Они добавляют, что наиболее уязвимыми остаются люди на улице и на дорогах, где нет подземок или каких-либо доступных укрытий.

"Остановка-укрытие будет открываться автоматически во время тревоги. Мы планируем установить там разумную систему", - говорят в студии.

Авторы также отмечают функциональность таких остановок, ведь это будет укрытие, коммерческое помещение и зона ожидания транспорта - можно установить любые из этих блоков или все вместе.

"Решение продуманное под типовые условия и не нуждается в дополнительных архитектурных разработках. По сути, это пакетное предложение по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу объекта", - говорят архитекторы.

Вот так будет выглядеть остановка-укрытие (фото: facebook.сom/ MAKHNO Studio)

Как будут выглядеть остановки-укрытия

"В отличие от других укрытий наша остановка идеально дополняет и украшает городской ландшафт, не ассоциируясь с войной. Плавность форм вместе с бруталистическим имиджем транслируют ощущение безопасности и надежности", - объясняют авторы.

Преимуществом такой разработки является то, что 3D технология позволяет напечатать такую остановку в очень короткие сроки, что крайне важно в ситуации нашей страны.

"Остановка-укритие проходит сейчас испытание. Мы проверяем ее на устойчивость, тестируем разные смеси, ищем идеальное соотношение прочность/стоимость. К тому же важно, чтобы проект соответствовал всем нормативным актам и имел соответствующие сертификаты", - добавляют в студии.

После завершения проверок архитекторы покажут финальный проект остановки-укрытия, а также информацию о том, во сколько обойдется строительство и какие его сроки.

Вот так будет выглядеть остановка-укрытие (фото: facebook.сom/ MAKHNO Studio)

Отметим, что проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда "Обійми Нації" и компанией-разработчиком "3d technology UTU".