Дивіться, як виглядає укриття під Києвом за 13 мільйонів з душем і спортзалом (фото)

У Юрівському ліцеї, що розташований у селі Гатне Київської області, завершили облаштування новітнього укриття. Воно може розмістити 700 осіб і розраховане не лише на школярів та працівників навчального закладу. Проєкт обійшовся у 12,9 млн грн, з них Київська обласна військова адміністрація виділила 6 млн грн.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Altanaua .

Як виглядає укриття у Юрівському ліцеї

Роботи стартували у листопаді 2022 року. Старі підвальні приміщення перетворили у безпечне та комфортне укриття. Воно обладнане усім необхідним, щоб перечекати повітряні тривоги.

Там може розміститися 700 осіб. Його може відвідати кожен охочий в будь-який час - укриття відкрите цілодобово.

В укритті облаштували чотири зали, які обладнали меблями та інтерактивними комплексами. Також є три кімнати для співробітників ліцею. Приміщення обладнали сучасною протипожежною системою, є бездротовий інтернет.

Ось так виглядає укриття в Юрівському ліцеї у Гатному (фото: Altanaua)

Також в укритті є сучасні системи вентиляції, водопостачання та каналізації. А ще - 6 санвузлів та 6 душових кабін для максимально комфортного перебування людей під час тривоги.

У підсобних приміщеннях розмістили запаси питної води, продуктові набори, аптечки, ковдри, спальні мішки, розкладачки, каремати. Для ліцею також придбали генератор.

Це укриття на 99% готове, залишилося тільки закінчити роботи щодо водоізоляції.

Ось так виглядає укриття в ліцеї (фото: Altanaua)

Зазначимо, що це вже другий реалізований проєкт компанії "Атлана" з облаштування укриття у Київській області. У травні цього року вони завершили будівництво в іншому ліцеї Гатного.

Як виглядає укриття в Гатненському ліцеї

Будівництво цього укриття стартувало ще у жовтні 2022 року. Раніше це було підвальне приміщення, яке було абсолютно непридатне для перебування дітей.

Зараз ці приміщення мають подвійне призначення - окрім того, що тут можуть діти перечікувати повітряні тривоги, вони також використовуються як спортивні зали для учнів школи та дошкільнят.

Що є в укритті:

2 великі спортивні зали

кімната для навчання дошкільнят

кімната для настільного тенісу

проекційні екрани з аудіосистемою

дивани та розкладні лавки

тренерські кімнати

тренерські душові та санвузол

чоловічі та жіночі роздягальні

душові та санвузли для дітей

кімната для охорони з відеоспостереженням

господарські приміщення

бойлерна

Ось так виглядає перше новітнє укриття в Гатному (фото: Altanaua)