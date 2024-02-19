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Українці розповіли про життя у німецьких таборах для біженців

Українські розповіли про табори для біженців у Німеччині (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Німеччина залишається країною, яку українці найчастіше обирають для отримання тимчасового захисту. Через дефіцит житла столиця країни та багато регіонів уже припинили прийом нових біженців. Українці розповіли про умови життя таборах для біженців у аеропорті Тегель в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Global news.

Як живуть українські біженці

38-річна українка Катерина приїхала у Німеччину через війну. Там вона хотіла почати нове життя.  Однак цей процес виявився більш заплутаним, напруженим і тривалішим, ніж вона очікувала.

Табір для біженців знаходиться у колишньому аеропорті Тегель в Берліні.

"Тут немає такого поняття, як безпека. Кожен день ми на межі, тому що не знаємо, що нас чекає завтра", - розповіла жінка. 

За її словами, у таборі біженці подавали не їстівну їжу. Запах тухлих варених яєць виділяється в пам’яті Катерини про її шість місяців життя в таборі.

"Коли їх очищаєш, запах жахливий", - сказала вона.

Катерина сидить на фону табору (фото: globalnews)

Зокрема, через таку їжу виникли проблеми зі шлунком.

Відомо, що у 2020 році аеропорт використовувався як центр вакцинації проти COVID-19. З початком війни його швидко переобладнали на реєстраційний пункт і притулок. 

Що є у таборі

у аеропорті Тегель в Берліні (кадр з відео)

Зокрема, квартири зазвичай здають в оренду тим, у кого є гроші та надійна робота

Що "працює" проти біженців

Українська біженка Катерина (кард з відео)

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