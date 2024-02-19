Українці розповіли про життя у німецьких таборах для біженців

Як живуть українські біженці

38-річна українка Катерина приїхала у Німеччину через війну. Там вона хотіла почати нове життя. Однак цей процес виявився більш заплутаним, напруженим і тривалішим, ніж вона очікувала.

Табір для біженців знаходиться у колишньому аеропорті Тегель в Берліні.

"Тут немає такого поняття, як безпека. Кожен день ми на межі, тому що не знаємо, що нас чекає завтра", - розповіла жінка.

За її словами, у таборі біженці подавали не їстівну їжу. Запах тухлих варених яєць виділяється в пам’яті Катерини про її шість місяців життя в таборі.

"Коли їх очищаєш, запах жахливий", - сказала вона.

Катерина сидить на фону табору (фото: globalnews)

Зокрема, через таку їжу виникли проблеми зі шлунком.

Відомо, що у 2020 році аеропорт використовувався як центр вакцинації проти COVID-19. З початком війни його швидко переобладнали на реєстраційний пункт і притулок.

Що є у таборі

у аеропорті Тегель в Берліні (кадр з відео)

Зокрема, квартири зазвичай здають в оренду тим, у кого є гроші та надійна робота

Що "працює" проти біженців

Українська біженка Катерина (кард з відео)