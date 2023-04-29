В Україні спростили реєстрацію місця проживання біженців з зони бойових дій та окупації
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу омбудсмена.
Згідно з законом, відтепер такі люди можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.
Закон також передбачає спрощену процедуру реєстрації місця проживання дітей-переселенців:
- на період тимчасової окупації місцем реєстрації таких дітей вважатиметься зареєстроване місце проживання їхніх батьків чи інших законних представників, або ж одного з них, з ким мешкає дитина;
- у разі, якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано або задекларовано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким мешкає дитина.
Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект щодо особливостей надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану. Збитки підприємств компенсують репараціями з Росії, а зареєстрованим на окупованих територіях не будуть виставляти рахунки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.