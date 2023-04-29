В Україні спростили реєстрацію місця проживання біженців з зони бойових дій та окупації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання для осіб, житло яких розташоване на тимчасово окупованій території або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу омбудсмена .

Згідно з законом, відтепер такі люди можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради законопроект щодо особливостей надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану. Збитки підприємств компенсують репараціями з Росії, а зареєстрованим на окупованих територіях не будуть виставляти рахунки.

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