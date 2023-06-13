Ще на рік. Польща продовжила термін перебування біженців з України

У Польщі продовжили термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Dziennik Ustaw RP.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон, яким вносяться зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройною агресією Росії.

Змінами, які були внесені до закону, термін легального перебування українців на території Польщі продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше цей термін завершувався 24 серпня 2023-го.

Такі зміни стосуються права перебування в Польщі українців, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року.

Також внесеними до закону змінами для українців, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування в країні продовжили до 31 серпня 2024 року. Така зміна також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх учнів та студентів.

Зміни набудуть чинності у Польщі через 14 днів після дати їх опублікування.

Напередодні уряд Угорщини продовжив термін дії посвідок на проживання для українських біженців ще на рік. Тепер прихисток в країні для них діятиме до 4 березня 2024 року.

Також у Латвії продовжили виплати за розміщення українських біженців до кінця 2023 року. Дія програми обмежувалася датою 30 червня.

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