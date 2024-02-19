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Украинцы рассказали о жизни в немецких лагерях для беженцев

Украинские рассказали о лагерях для беженцев в Германии (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Германия остается страной, которую украинцы чаще всего выбирают для получения временной защиты. Из-за дефицита жилья столица страны и многие регионы уже прекратили прием новых беженцев. Украинцы рассказали об условиях жизни в лагерях для беженцев в аэропорту Тегель в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Global news.

Как живут украинские беженцы

38-летняя украинка Екатерина приехала в Германию из-за войны. Там она хотела начать новую жизнь. Однако этот процесс оказался более запутанным, напряженным и длительным, чем она ожидала.

Лагерь для беженцев находится в бывшем аэропорту Тегеля в Берлине.

"Здесь нет такого понятия, как безопасность. Каждый день мы на грани, потому что не знаем, что нас ждет завтра", - рассказала женщина.

По ее словам, в лагере беженцы подавали не съедобную еду. Запах тухлых вареных яиц выделяется в памяти Екатерины о ее шести месяцах жизни в лагере.

"Когда их очищаешь, запах ужасен", - сказала она.

Екатерина сидит на фоне лагеря (фото: globalnews)

В частности, из-за такой пищи возникли проблемы с желудком.

Известно, что в 2020 году аэропорт использовался в качестве центра вакцинации против COVID-19. С началом войны его быстро переоборудовали в регистрационный пункт и убежище.

Что есть в лагере

Лагерь для беженцев в аэропорту Тегель в Берлине (кадр с видео)

В частности, квартиры обычно сдают в аренду тем, у кого есть деньги и надежная работа.

Что "работает" против беженцев

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