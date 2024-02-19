Українці розповіли про життя у німецьких таборах для біженців

Німеччина залишається країною, яку українці найчастіше обирають для отримання тимчасового захисту. Через дефіцит житла столиця країни та багато регіонів уже припинили прийом нових біженців. Українці розповіли про умови життя таборах для біженців у аеропорті Тегель в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Global news .

Як живуть українські біженці

38-річна українка Катерина приїхала у Німеччину через війну. Там вона хотіла почати нове життя. Однак цей процес виявився більш заплутаним, напруженим і тривалішим, ніж вона очікувала.

Табір для біженців знаходиться у колишньому аеропорті Тегель в Берліні.

Жінка та її дві доньки-підлітки жили в одній кімнаті з іншими людьми, і лише тонка завіса відокремлювала їх від сотень інших. Двоярусні ліжка стояли вздовж стін та були завішані одягом і простирадлами, щоб хоч якось усамітнитись.

З часом у доньки Катерини вкрали телефон і паспорт.

"Тут немає такого поняття, як безпека. Кожен день ми на межі, тому що не знаємо, що нас чекає завтра", - розповіла жінка.

За її словами, у таборі біженці подавали не їстівну їжу. Запах тухлих варених яєць виділяється в пам’яті Катерини про її шість місяців життя в таборі.

"Коли їх очищаєш, запах жахливий", - сказала вона.

Катерина сидить на фону табору (фото: globalnews)

Зокрема, через таку їжу виникли проблеми зі шлунком.

За даними державних чиновників, понад 4400 біженців живуть у колишньому аеропорту у великих білих наметах, встановлених на злітно-посадковій смузі.

Табір у Тегелі може закритися вже цього року. Тому невідомо, куди підуть ці всі люди.

Відомо, що у 2020 році аеропорт використовувався як центр вакцинації проти COVID-19. З початком війни його швидко переобладнали на реєстраційний пункт і притулок.

Що є у таборі

Організація, яка керує табором, влаштувала різні заходи, щоб зайняти людей. Є баскетбольний майданчик, футбольне поле та невеликий сад біля наметів.

Всередині є ігрові зони для дітей та класи.

Деякі біженці розповіли, що не знають німецької чи англійської, тому їм важко знайти житло самостійно.

"Чекаємо на квартиру. Ми думали, що нам дадуть житло", - розповів 37-річний Володимир, який п’ять місяців жив у Тегелі з дружиною та чотирма дітьми, яким не було й п’яти років.

Табір для біженців у аеропорті Тегель в Берліні (кадр з відео)

Він розповів, що після кількох місяців перебування у таборі вони намагалися шукати квартиру, але "мовний бар’єр зробив це неможливим".

Зокрема, квартири зазвичай здають в оренду тим, у кого є гроші та надійна робота

Що "працює" проти біженців

За словами Володимира, те, що ти безробітний і маєш документи на тимчасове проживання, також працює проти біженців.

"Більшість людей піддаються дискримінації, особливо ті, хто все ще перебуває в таборах", - сказав він.

Восени, коли Катерина намагалася домовитися, щоб вона та її дочки переїхали в гуртожиток, то їй відмовили, коли вона повідомила, що зараз живе в аеропорту Тегель.

Клеопатра Тюммлер, яка працює в німецькому Червоному Хресті, сказала, що ситуація не ідеальна, але працівники роблять усе можливе, щоб задовольнити людей.

Нещодавно табір було розширено, щоб розмістити ще 2500 осіб, а загальна місткість збільшилася до 7000.

Всередині табору була висока напруга між українськими біженцями та новоприбулими мігрантами з Туреччини, Сирії, Афганістану, Грузії та Молдови.

Чи можуть закрити табір

Якщо влада не проголосує за продовження роботи табору, він буде закритий до кінця року, щоб можна було розпочати масштабну реконструкцію території. Колишній аеропорт буде перетворено на "розумне місто" з житловим районом, заповідником, університетським містечком і центром стартапів.

Після шести місяців у Тегелі Катерина переїхала до іншого табору для біженців у аеропорту Темпельхоф у Берліні. Тепер вона планує шукати квартиру в іншому районі Німеччини, адже там вони більш доступні.

Українська біженка Катерина (кард з відео)

Жінка записалася на мовні курси, планує оновити водійські посвідчення, щоб отримати роботу водія, і сподівається, що її доньки незабаром зможуть продовжити навчання.