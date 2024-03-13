Українці розповіли про своє найкраще побачення у житті (відео)

Побачення - це дуже непередбачуване явище, й навіть зі своїм партнером воно може бути як гарним, так і поганим. Але іноді бувають такі побачення, які запам’ятовуються на все життя.
Про те, якими були найкращі побачення українців, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Kismia.
Побачення можуть бути абсолютно різними та непередбачуваними, для когось це рідкісне явище, а хто не уявляє без цього аспекту своє повноцінне життя.
Також у кожної людини є власні критерії якості побачення, оскільки різні запити та далеко не завжди ці очікування бувають невиправданими. Іноді з людьми трапляються неймовірно романтичні побачення.
І про свої найкращі розповіли українці:
Як бачимо, у кожного з цих чоловіків найкраще побачення має свою історію, особливу та неповторну. Але в цьому і є суть, адже поняття романтичності у чоловіків та жінок також є дуже різною.
Раніше ми писали про найгірші побачення українців.
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