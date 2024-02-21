Українці розповіли про свої найгірші побачення (відео)

Побачення - це не завжди про романтику та гарно проведений час, дуже часто вони бувають невдалими та, м’яко кажучи, дивними.

Про те, які саме найгірші побачення були у житті українців, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Kismia.

Українці назвали свої найгірші побачення

У нашій реальності вільні дівчата та чоловіки не так часто ходять на побачення, оскільки у кожного є свої причини, у когось не вистачає часу, хтось не може ні з ким познайомитись, для когось це є непотрібним, а хтось просто не має бажання.

Але ж побачення - це одна зі складових нашого життя, оскільки без них ми не можемо дізнатися людину, не можемо побудувати родину і навіть зрозуміти, хто знаходиться поруч з нами.

Та іноді у житті стаються такі побачення, про які хочеться лише забути, адже вони були не з найкращих. Опитані українці розповіли про свої:

"Перше, що спадає на думку, це коли я ще була студенткою, мене запросив один хлопець на побачення, ми пішли в піцерію і після того мали сходити у кіно, і під час побачення він там пригощає, каже, може давай вина якогось вип’ємо. Ну і в тій піцерії взяли ми максимально дивно то вино і виявляється, що у нього День народження, а ми з ним перший раз бачимось. Одним словом, побачення було зіпсоване, бо я вже не могла його серйозно сприймати. Уявіть собі мій шок, коли я розумію, що у нього День народження, а він зі мною, значить у нього немає друзів, або він дуже специфічний якийсь і я без подарунка. Дуже незручна ситуація", - розповідає жінка.

"Було колись, що дівчина сильно напилась, потім їй було погано і я прям спасав, ходив по воду вночі, купляв їй Боржомі. Це було жахливо, ми бачились другий раз у житті", - розповів хлопець

"Коли я прийшла на побачення, я просто вивалила на хлопця все: “Я хочу дітей, машину, щоб ти мене повністю забезпечував, весілля через тиждень”. Бідний хлопець аж побіг і, на жаль, довелося розраховуватися мені", - ділиться жіночка.

"Ну найгірше побачення, це було, мабуть, в МакДональдз, коли ви гуляєте, а тобі пропонують зайти у МакДональдз", - розповіла ще одна дівчина.