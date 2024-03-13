Украинцы рассказали о своем лучшем свидании в жизни (видео)

Свидание - это очень непредсказуемое явление, и даже со своим партнером оно может быть как хорошим, так и плохим. Но иногда бывают такие свидания, которые запоминаются на всю жизнь.
О том, какими были лучшие свидания украинцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос Kismia.
Свидание могут быть совершенно разными и непредсказуемыми, для кого-то это редкое явление, а кто не представляет без этого аспекта свою полноценную жизнь.
Также у каждого человека есть свои критерии качества свидания, поскольку разные запросы и далеко не всегда эти ожидания бывают неоправданными. Иногда с людьми встречаются невероятно романтические свидания.
И о своих лучших рассказали украинцы:
Как видим, у каждого из этих мужчин лучшее свидание имеет свою историю, особую и неповторимую. Но в этом и есть суть, ведь понятие романтичности у мужчин и женщин также очень разное.
Раньше мы писали о худших свиданиях украинцев.
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