RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы рассказали о своем лучшем свидании в жизни (видео)

Украинцы сказали, каким было их лучшее свидание (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Свидание - это очень непредсказуемое явление, и даже со своим партнером оно может быть как хорошим, так и плохим. Но иногда бывают такие свидания, которые запоминаются на всю жизнь.

О том, какими были лучшие свидания украинцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос Kismia.

Украинцы сказали, каким было их лучшее свидание

Свидание могут быть совершенно разными и непредсказуемыми, для кого-то это редкое явление, а кто не представляет без этого аспекта свою полноценную жизнь.

Также у каждого человека есть свои критерии качества свидания, поскольку разные запросы и далеко не всегда эти ожидания бывают неоправданными. Иногда с людьми встречаются невероятно романтические свидания.

И о своих лучших рассказали украинцы:

  • "Это, наверное, когда я предложил своей девушке встречаться. Это было на высоком замке, я еще попросил своего друга лучшего, чтобы он в тот момент, когда я как раз ей предложу встречаться, запустил салют – это было до войны еще. А другой друг в этот момент прибежал с другой стороны и принес мне цветы и в этот момент с салютом, я ей цветы вручил и предложил встречаться.
  • "Каждое свидание с моей девушкой – лучшее. Первое свидание, когда я познакомился с девушкой, с которой сейчас, почувствовал бабочки в животе и вся эта штука"
  • "Ну, это было не в Украине, я организовал там для жены минимальный сюрприз в День рождения и это было у берега моря. Поздравил ее с Днем рождения, как-то так".

Как видим, у каждого из этих мужчин лучшее свидание имеет свою историю, особую и неповторимую. Но в этом и есть суть, ведь понятие романтичности у мужчин и женщин также очень разное.

Читайте РБК-Украина в Google News
свиданиеОтношения