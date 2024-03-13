Украинцы рассказали о своем лучшем свидании в жизни (видео)

Украинцы сказали, каким было их лучшее свидание

Свидание могут быть совершенно разными и непредсказуемыми, для кого-то это редкое явление, а кто не представляет без этого аспекта свою полноценную жизнь.

Также у каждого человека есть свои критерии качества свидания, поскольку разные запросы и далеко не всегда эти ожидания бывают неоправданными. Иногда с людьми встречаются невероятно романтические свидания.

И о своих лучших рассказали украинцы:

"Это, наверное, когда я предложил своей девушке встречаться. Это было на высоком замке, я еще попросил своего друга лучшего, чтобы он в тот момент, когда я как раз ей предложу встречаться, запустил салют – это было до войны еще. А другой друг в этот момент прибежал с другой стороны и принес мне цветы и в этот момент с салютом, я ей цветы вручил и предложил встречаться.

"Каждое свидание с моей девушкой – лучшее. Первое свидание, когда я познакомился с девушкой, с которой сейчас, почувствовал бабочки в животе и вся эта штука"

"Ну, это было не в Украине, я организовал там для жены минимальный сюрприз в День рождения и это было у берега моря. Поздравил ее с Днем рождения, как-то так".

Как видим, у каждого из этих мужчин лучшее свидание имеет свою историю, особую и неповторимую. Но в этом и есть суть, ведь понятие романтичности у мужчин и женщин также очень разное.