Українці почнуть отримувати "третю" платіжку за газ: що про це потрібно знати

Найближчим часом планують ввести третю квитанцію за газ. Нова платіжка - за утримання внутрішньо будинкових мереж. Раніше ця сума входила у єдиний платіж за газ.
Чому буде приходити третя платіжка та що про неї потрібно знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "ГазПравда".
Раніше плата за ТО була включена у єдиний платіж, тому багато українців навіть не знали. А от чи виконували облгази належним чином свої зобов’язання щодо утримання у задовільному стані внутрішніх газових мереж, димо- та вентканалів, а також газоспоживаючого обладнання у багатоквартирних і приватних будинках - невідомо.
З 2020 року українці почали отримувати дві платіжки за газ - одну за його постачання, другу - за доставку (розподіл) газу. Але з нових тарифів облгазів на доставку газу виключили плату за технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання. І поступово втратили чинність нормативно правові акти, які зобов'язували облгази безоплатно здійснювати ТО в житлових будинках на періодичній основі.
Тепер відповідальність за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, справності вентиляції у приміщенні на осіб, які найбільш вмотивовані в їх безаварійній роботі, покладена на їх власників, а саме:
- у багатоквартирному будинку за мережі спільної власності в зоні загального використання – на співвласників багатоповерхівки;
- у приватному житловому будинку та безпосередньо у квартирах - на їх господаря.
Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати роботи з ТО у внутрішньо будинкових газових системах: це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це відповідні дозволи.
Власник буде розуміти, за що саме він буде сплачувати кошти та зможе контролювати виконання договірних зобов'язань виконавця ТО. У законодавстві є застереження, що у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньо будинкових газових мереж у будинку розподіл природнього газу припиняється.
Обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка не входить до ТО ВБСГ. Вартість саме періодичної повірки закладена до тарифу на доставку (розподіл) газу облгазів. За інші види повірки платить їх ініціатор.
Якщо під час ТО буде виявлено відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, то за їх прочищення власникам доведеться заплатити додатково або оператору ГРМ, або іншій організації, що має дозвіл на виконання таких робіт. До відновлення тяги в димових і вентиляційних каналах постачання газу такому домогосподарству підлягає припиненню.
Роботи з ліквідації аварійних ситуацій теж не входять до ТО ВБСГ. Чинним законодавством передбачено, що локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та його коштом.
Роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень також НЕ входять до ТО ВБСГ.
ТО внутрішньо будинкових газових систем на договірній та платній основі повинно здійснюватися як в багатоквартирних будинках (окремо в місцях загального користування та окремо у квартирах кожного мешканця), так і приватних житлових будинках.
Договір на ТО можна укласти як с облгазом, так і з будь-якою іншою організацією, що має дозвіл на виконання таких робіт.
Обов'язково:
Варто зазначити, що типовий договір, а також тарифи на ТО, ще не затверджені НКРЕКП. Тому укладання типового договору зі співвласниками багатоповерхівки є неможливим. Тому не варто піддаватися на маніпуляції та погрози, коли міськ- облгази вимагають укладення договору.
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