Українці зможуть отримати 13-16 тисяч гривень на дрова та вугілля: деталі постанови уряду

Кабінет міністрів затвердив постанову Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову уряду від 7 листопада 2023 р. № 1173 .

Джерелами фінансування експериментального проекту є кошти державного бюджету, а також кошти, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Виплати зможуть отримати люди, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення і які протягом 2023-2024 років.

Згідно з документом, протягом строку дії експериментального проекту:

1) надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива за експериментальним проектом здійснюється за такими нормами:

мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання пільг - обсяг твердого палива, яке може виділити 12 064 500 Ккал тепла (яке орієнтовно можна отримати із 6,22 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 1,87 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання житлових субсидій - обсяг твердого палива, яке може виділити 14 367 096 Ккал тепла на домогосподарство на рік (яке орієнтовно можна отримати із 7,41 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50% або 2,23 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

2) для надання підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років застосовується такий граничний показник вартості твердого пічного побутового палива - 0,001129935 гривні за 1 Ккал.

Таким чином, максимальна сума для отримувачів пільг становитиме 13 632,1 гривень, для отримувачів пільг - 16 233,9 гривень.

Проект уряду

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів України за підтримки партнерів запускає експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами.

Раніше Міністерство соціальної політики запропонувало в умовах дії воєнного стану в Україні запровадити спільне фінансування пільг та субсидій на плату житлово-комунальних послуг. Крім бюджетних коштів пропонується спрямовувати на субсидії кошти інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік пропонує виділити на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.