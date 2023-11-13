Украинцы начнут получать "третью" платежку за газ: что об этом нужно знать

В ближайшее время планируется ввести третью квитанцию за газ. Новая платежка - за содержание внутридомовых сетей. Раньше эта сумма входила в единый платеж за газ.
Почему будет приходить третья платежка и о ней нужно знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "ГазПравда".
Раньше плата за ТО была включена в единый платеж, поэтому многие украинцы даже не знали. А вот выполняли ли облгазы должным образом свои обязательства по содержанию в удовлетворительном состоянии внутренних газовых сетей, дымо- и вентканалов, а также газопотребляющего оборудования в многоквартирных и частных домах - неизвестно.
С 2020 года украинцы начали получать две платежки за газ - одну за его снабжение, вторую - за доставку (распределение) газа. Но из новых тарифов облгазов на доставку газа исключили плату за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. И постепенно утратили силу нормативно-правовые акты, которые обязывали облгазы безвозмездно осуществлять ТО в жилых домах на периодической основе.
Теперь ответственность за эксплуатацию и содержание в надлежащем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении на лиц, наиболее мотивированных в их безаварийной работе, возложена на их владельцев, а именно:
- в многоквартирном доме по сети общей собственности в зоне общего использования - на совладельцев многоэтажки;
- в частном жилом доме и непосредственно в квартирах - на их хозяина.
Законодательство предоставило право собственнику выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по ТО во внутридомовых газовых системах: это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.
Владелец будет понимать, за что именно он будет платить средства и сможет контролировать исполнение договорных обязательств исполнителя ТО. В законодательстве есть оговорка, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается.
Обслуживание счетчиков газа, в том числе его поверка не входит в ТО ВДГС. Стоимость именно периодической поверки заложена в тариф на доставку (распределение) газа облгазов. За другие виды поверки платит их инициатор.
Если во время ТО будет обнаружено отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, то за их прочистку владельцам придется заплатить дополнительно либо оператору ГРМ, либо другой организации, имеющей разрешение на выполнение таких работ. До восстановления тяги в дымовых и вентиляционных каналах снабжение газа такому домохозяйству подлежит прекращению.
Работы по ликвидации аварийных ситуаций тоже не входят в ТО ВДГС. Действующим законодательством предусмотрено, что локализация и ликвидация аварийных ситуаций внутридомовой системы газоснабжения и дворовых газопроводов бытового потребителя, которые могут привести к несчастному случаю, осуществляются аварийно-диспетчерскими службами Оператора ГРМ круглосуточно и за его счет.
Работы по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, техническому переоснащению ВДГС в многоквартирном доме, а также газопроводам жилых и/или нежилых помещений также не входят в ТО ВБСХ.
ТО внутридомовых газовых систем на договорной и платной основе должно производиться как в многоквартирных домах (отдельно в местах общего пользования и отдельно в квартирах каждого жильца), так и частных жилых домах.
Договор на ТО можно заключить как с облгазом, так и любой другой организацией, имеющей разрешение на выполнение таких работ.
Обязательно:
Следует отметить, что типовой договор, а также тарифы на ТО, еще не утверждены НКРЭКУ. Поэтому заключение типового договора с совладельцами многоэтажки невозможно. Поэтому не стоит подвергаться манипуляциям и угрозам, когда гор- облгазы требуют заключения договора.
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