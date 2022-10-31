Українці з певним захворюванням безкоштовно отримають допомогу у лікарні: що потрібно знати

Інсульт - це гостре порушення мозкового кровообігу, яке призводить до пошкодження головного мозку. Це одна з головних причин смертності та інвалідизації.

Важливо пам'ятати, що вчасна та кваліфікована медична допомога істотно знижує ризик.

Які послуги безкоштовні

Медична допомога при інсульті входить до пріоритетних послуг "Програми медичних гарантій", і є безоплатною. У перелік входить:

первинний огляд;

нейровізуалізація (комп’ютерна чи магнітно-резонансна томографія);

анестезія за потреби;

тромболітична терапія (при ішемічному інсульті);

моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, електрокардіограми;

лікування із вторинної та третинної профілактики захворювання;

реабілітація в гострому періоді та переведення пацієнтів до відділення реабілітації для допомоги у відновному періоді за потреби.

Зараз договір з НСЗУ має 254 лікарні які надають допомогу за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

Що робити при підозрі на інсульт

При підозрі на інсульт потрібно одразу викликати швидку за номером 103 та максимально точно описати симптоми та стан людини.

Під час очікування швидкої потрібно забезпечити спокій людині, не давати їсти та пити. Бажано зафіксувати появи перших ознак інсульту, щоб лікарі вирахували вікно терапевтичних можливостей, яке становить 4,5 год.

Зазначається, що не потрібно дзвонити сімейному лікарю при підозрі на інсульт. Екстрену медичну допомогу пацієнт отримає у будь-якому разі, навіть без декларації з лікарем.

Людину з підозрою на інсульт бригада швидкої повинна доставити в медзаклад, який уклав договір з НСЗУ на лікування інсульту.