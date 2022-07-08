Как украинцам получить медпомощь в Польше: инструкция от Минздрава
Фото: Как получить украинцам медпомощь в Польше (Getty Images)
Беженцы из Украины, которые временно выехали на территорию Польши, могут получить медицинскую помощь в стране пребывания. Для этого необходимо иметь заграничный паспорт или справку о пересечении границы после 24 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
В Польше украинцы могут получить бесплатный доступ к медицинской помощи на всех уровнях:
- базовая медицинская помощь - визиты к семейным врачам, вызов скорой;
- специализированная амбулаторная помощь;
- диагностические исследования (по направлению врача);
- лечение в стационаре;
- психиатрическое лечение;
- реабилитация (кроме курортов);
- стоматологические услуги.
Чтобы найти медицинское учреждение, необходимо позвонить по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 800190590.
Ранее сообщалось, как украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Литве.