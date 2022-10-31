Украинцы с определенным заболеванием бесплатно получат помощь в больнице: что нужно знать

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению головного мозга. Это одна из главных причин смертности и инвалидизации.

Важно помнить, что своевременная и квалифицированная медицинская помощь существенно снижает риск.

Какие услуги бесплатны

Медицинская помощь при инсульте входит в приоритетные услуги "Программы медицинских гарантий", и является бесплатной. В список входит:

первичный обзор;

нейровизуализация (компьютерная или магнитно-резонансная томография);

анестезия при необходимости;

тромболитическая терапия (при ишемическом инсульте);

мониторинг клинических, биохимических показателей, уровня электролитов, лабораторных показателей системы гемостаза, электрокардиограммы;

лечение по вторичной и третичной профилактике заболевания;

реабилитация в остром периоде и перевод пациентов в отделение реабилитации для помощи в восстановительном периоде при необходимости.

Сейчас договор с НСЗУ имеет 254 больницы, которые оказывают помощь по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".

Что делать при подозрении на инсульт

При подозрении на инсульт нужно сразу вызвать скорую по номеру 103 и максимально точно описать симптомы и состояние человека.

При ожидании скорой нужно обеспечить покой человеку, не давать есть и пить. Желательно зафиксировать появление первых признаков инсульта, чтобы врачи высчитали окно терапевтических возможностей, которое составляет 4,5 часа.

Отмечается, что не следует звонить семейному врачу при подозрении на инсульт. Экстренную медицинскую помощь пациент получит в любом случае, даже без декларации с лечащим врачом.

Человека с подозрением на инсульт бригада скорой должна доставить в медучреждение, заключившее договор с НСЗУ на лечение инсульта.