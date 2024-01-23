Українці "оплатили" 10 000 дронів для армії РФ, споживаючи російський контент: інфографіка

Російська музика та фільми неодноразово потрапляли в перелік найпопулярніших в Україні. За це країна-агресор отримує фінансування на виготовлення зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інфографіку від Top Lead.
Відомо, що російські автори отримують дохід від переглядів і прослуховувань на стрімінгових майданчиках.
За один рік повномасштабної війни вони заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів в Україні. Додамо, що п'ять мільйонів сплатили як податок.
Автори дослідження дійшли висновку, що за ці самі кошти українці могли б придбати 10 000 дронів для ЗСУ, оскільки вартість одного становить 500 доларів.
У коментарях під дописом з дослідженням далеко не всі погодилися з такою думкою:
Нещодавно у РФ випустили серіал про 90-і роки, який також набув популярності в Україні. Серіал пропагує безкарність і романтизує радянські часи.
Крім самої стрічки, у соціальних мережах українців поширеним став саундтрек до нього. Він очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні Apple Music.
Скриншот
Однак нагадаємо, що в рейтингу найпопулярніших пісень в Україні 2023 немає російської музики.
Раніше ми також розповідали про те, що росіяни вкрали пісню Христини Соловій для льодового шоу дружини Пєскова.