Росіяни без докорів сумління вкрали пісню Христини Соловій. До чого тут дружина Пескова (відео)
Христина Соловій заявила, що її пісню цинічно вкрали росіяни для того, щоб поставити номер на льдовому шоу Тетяни Навки.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дописи Христини Соловій і профілю шоу Навки в Instagram.
Росіяни нахабно вкрали пісню у Христини Соловій
Відома пісня української співачки Христини Соловій під назвою "Тримай" зазвучала російською у льодовій виставі "Навка шоу".
Мало того, що пісню викрали, та її ще й переклавши російською мовою, під час виступу фігуристки Каміли Валієвої на шоу "Вечори на хуторі".
Варто відзначити, що виступ відбувся під час шоу, яке влаштувала Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова. І здається, це вже багато про що каже.
Христина виклала допис, де зазначила, що це вже не перша крадіжка з боку росіян.
"Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко", - написала співачка.
Також Христина попросила допомогти їй у пошуках тих людей, які з юридичної сторони причетні до крадіжки.
"Звертаюся до всіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", - написала Соловій.
Також Христина зазначила, що Instagram видаляє її дописи про те, що дружина Пескова вкрала її пісню і спаплюжила інтелектуальну власність.
Скриншот
Варто зазначити цікаву деталь, Тетяна Навка є уродженкою міста Дніпро. Також у цьому шоу в російському перекладі звучить пісня “Ніч яка місячна” у виконанні зрадниці та мовчунки Ані Лорак і Олександра Панайотова.
Також на офіційній сторінці шоу Навки є відео під пісню Вєрки Сердючки та здається їх тяга до чужого вже перетинає межі бодай якоїсь пристойності.
Раніше ми розповідали про те, що Христина Соловій назвала "дурами" співачок, які "первзулися" після війни.
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