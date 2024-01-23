Украинцы "оплатили" 10 000 дронов для армии РФ, потребляя российский контент: инфографика

Российская музыка и фильмы неоднократно попадали в список самых популярных в Украине. За это страна-агрессор получает финансирование на изготовление оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на инфографику от Top Lead.
Известно, что российские авторы получают доход от просмотров и прослушиваний на стриминговых площадках.
За год полномасштабной войны они заработали более 80 миллионов долларов от зрителей и слушателей в Украине. Добавим, что пять миллионов уплатили как налог.
Авторы исследования пришли к выводу, что за эти же средства украинцы могли бы приобрести 10 000 дронов для ВСУ, поскольку стоимость одного составляет 500 долларов.
В комментариях под сообщением с исследованием далеко не все согласились с таким мнением:
Недавно в РФ выпустили сериал о 90-х годах, который также приобрел популярность в Украине. Сериал пропагандирует безнаказанность и романтизирует советское время.
Кроме самой ленты, в социальных сетях украинцев распространился саундтрек к нему. Он возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине Apple Music.
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Однако напомним, что в рейтинге самых популярных песен в Украине 2023 нет российской музыки.
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