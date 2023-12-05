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"Слово пацана" не покидає чарти. Саундтрек до російського серіалу очолив рейтинг українського Apple Music

Вівторок 05 грудня 2023 20:52
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"Слово пацана" не покидає чарти. Саундтрек до російського серіалу очолив рейтинг українського Apple Music Кадр з серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті"
Автор: Юлія Любченко

Українці не припиняють споживати російський контент і особливої популярності набув серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", але цей культ вже перейшов і на музичний світ.

Про те, як "Слово пацана. Кров на асфальті" захоплює культурний світ українців і паралельно з цим руйнує міста, розповідає РБК-Україна (проект Styler) дослідивши топ-чарти в Apple Music.

Трек до серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" очолив рейтинг Apple Music

Нещодавно в Україні став неймовірно популярним російський серіал "Слово пацана. Кров на асфальті", його рекламують навіть блогери, обговорюючи романтизацію бандитизму, який демонструє серіал.

Молодь залюбки дивиться "Слово пацана", оскільки в центрі сюжету постають підлітки, що живуть у часи "лихих 90-х" та виборюють своє право на авторитет, визнання та прихильність за допомогою злочинів.

Як відомо, серіал ще не вийшов повністю, та вже зараз популярності набирає не лише він, а ще й саундтрек до нього - пісня "Піяла", яку виконує гурт Аігел.

Цей трек очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні Apple Music і це можна побачити просто запросивши рейтинг у застосунку.

Це, звісно, багатьох зачіпає, адже досить дивно, що російськомовний контент в наших реаліях набирає такої сильної популярності.

&quot;Слово пацана&quot; не покидає чарти. Саундтрек до російського серіалу очолив рейтинг українського Apple Music

Скриншот

Проте на другому місці опинився дует українських виконавців Chico & Qatoshi та 100 гурт лиця з піснею "Покохай мене". Третю позицію зайняла пісня "Знайди мене" у виконанні співачки Klavdia Petrivna.

Варто зазначити, що попри те, що в українських чартах дуже багато нових українських виконавців, все ж таки часто трапляються і російські, які дійсно лідирують поміж інших і тримаються на перших позиціях дуже тривалий час.

Оскільки серії російського серіалу, що викликає захват українських глядачів, будуть виходити майже до кінця грудня, то можна вже передбачити, що й трек "Піяла" буде очолювати чарти ще тривалий проміжок часу.

Раніше ми розповідали про 7 нормальних серіалів про 80-ті замість "Слово пацана. Кров на асфальті".

Також читайте наш матеріал, де Маша Єфросиніна дала пораду любителям російських пісень і фільмів.

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