Украинцы "оплатили" 10 000 дронов для армии РФ, потребляя российский контент: инфографика

Российская музыка и фильмы неоднократно попадали в список самых популярных в Украине. За это страна-агрессор получает финансирование на изготовление оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на инфографику от Top Lead.

Россия зарабатывает деньги на украинцах

Известно, что российские авторы получают доход от просмотров и прослушиваний на стриминговых площадках.

За год полномасштабной войны они заработали более 80 миллионов долларов от зрителей и слушателей в Украине. Добавим, что пять миллионов уплатили как налог.

Авторы исследования пришли к выводу, что за эти же средства украинцы могли бы приобрести 10 000 дронов для ВСУ, поскольку стоимость одного составляет 500 долларов.

Что об этом думают украинцы

В комментариях под сообщением с исследованием далеко не все согласились с таким мнением:

"Мало того деякі українці ще пишуть досі свої блоги чи відео на російській, чим збагачують російську культуру, відповідно "руській мір". І відповідно збіднюючи свою. І все це проблеми "яка різниця" і "не на часі". Що може додати мізків таким людям - я вже не знаю".

"Насправді менше, оскільки не варто забувати, що не 100% податків іде на армію, там пару відсотків буквально, тому кількість можна зменшити щонайменше в 10 разів".

"Більшість російських авторів, яких зараз дивляться українці, емігрували. Той же Кац живе в Ізраїлі, тому від нього йдуть податки в бюджет Ізраїлю. Краще б оцінювали доходи тих, хто знаходиться в Росії".

"На 10 році війни доводиться людям пояснювати, що всі російські ліберали працюють на РФ..."

"У мене питання, звідки ви взяли цю цифру у 80 млн. В теорії можна прикинути цифру просто від всієї монетизації, але конкретно скільки від українців це нереально. Це тільки сам автор контенту може подивитись з яких країн його слухають і в якому відсотковому співвідношенні".

Российский контент в Украине

Недавно в РФ выпустили сериал о 90-х годах, который также приобрел популярность в Украине. Сериал пропагандирует безнаказанность и романтизирует советское время.

Кроме самой ленты, в социальных сетях украинцев распространился саундтрек к нему. Он возглавил рейтинг самых популярных песен в Украине Apple Music.

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