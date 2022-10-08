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Українці можуть розраховувати на паліативну допомогу: що потрібно знати

Як отримати паліативну допомогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Паліативна допомога – це медичні заходи, орієнтовані на полегшення станів пацієнтів з невиліковними хворобами, що супроводжуються сильним болем. В Україні таку допомогу можна отримати вдома, у лікарні, а також у хоспісі.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я.

Які послуги доступні українцям у стаціонарі

  • лікування больового синдрому ненаркотичними та наркотичними препаратами;
  • необхідні лабораторні та інструментальні обстеження;
  • киснева та респіраторна підтримка;
  • живлення;
  • колісні крісла, милиці тощо;
  • ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за рахунок інших бюджетних програм;

Як отримати таку допомогу вдома

Паліативні мобільні бригади приїжджають до пацієнтів додому та надають майже ті ж послуги, що й у стаціонарі, окрім тих, для яких потрібно безпосередньо бути у лікарні.

Для пацієнтів, які отримують паліативну допомогу вдома, медичний заклад має цілодобовий номер телефону.

Як отримати паліативну допомогу

Щоб отримати паліативну допомогу безкоштовно, пацієнт повинен звернутися до свого лікаря (сімейного або лікаря), який при необхідності випише направлення на отримання мобільної або стаціонарної допомоги.

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