Українці можуть розраховувати на паліативну допомогу: що потрібно знати

Паліативна допомога – це медичні заходи, орієнтовані на полегшення станів пацієнтів з невиліковними хворобами, що супроводжуються сильним болем. В Україні таку допомогу можна отримати вдома, у лікарні, а також у хоспісі.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я.
Паліативні мобільні бригади приїжджають до пацієнтів додому та надають майже ті ж послуги, що й у стаціонарі, окрім тих, для яких потрібно безпосередньо бути у лікарні.
Для пацієнтів, які отримують паліативну допомогу вдома, медичний заклад має цілодобовий номер телефону.
Щоб отримати паліативну допомогу безкоштовно, пацієнт повинен звернутися до свого лікаря (сімейного або лікаря), який при необхідності випише направлення на отримання мобільної або стаціонарної допомоги.
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