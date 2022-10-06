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Які аналізи в Україні роблять безкоштовно: повний список

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Четвер 06 жовтня 2022 20:38
Які аналізи в Україні роблять безкоштовно: повний список Фото: Які аналізи в Україні роблять безкоштовно (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Найважливіші аналізи в Україні можна зробити безкоштовно – це покривається Програмою медичних гарантій. До списку безкоштовних аналізів входять обстеження, які необхідні для діагностики та визначення схеми лікування.

Які аналізи в Україні роблять безкоштовно та що потрібно зробити для отримання направлення, розповіли у НСЗУ.

Щоб зробити аналіз безкоштовно, потрібно отримати направлення у лікаря, з яким у вас укладено декларацію. Цей список містить:

  • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
  • Загальний аналіз сечі
  • Аналіз крові на глюкозу
  • Аналіз на загальний холестерин
  • Швидкий тест на вагітність
  • Швидкий тест на тропонін
  • Швидкий тест на ВІЛ
  • Швидкий тест на вірусні гепатити
  • Швидкий тест на SARS-COV-2

Необхідність чи доцільність будь-якого аналізу чи швидкого тесту визначає не пацієнт, яке сімейний лікар, терапевт чи педіатр.

Як зробити безкоштовний аналіз, який не входить до цього списку

Якщо потрібні аналізи, які не входять у стандартний пакет первинки, а пацієнт лікується не на стаціонарі, то зробити їх можна за напрямом від сімейного або лікаря, що лікує, в медустанові, яка має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

При лікуванні на стаціонарі всі необхідні аналізи вже включені, а отже – мають бути зроблені безпосередньо у лікарні.

До речі, раніше ми писали про те, які симптоми категорично не можна ігнорувати.

А ще розповідали про те, які медичні послуги в Україні безкоштовно одержують пацієнти з онкологією.

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