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Онкохворі в Україні можуть отримувати безкоштовно медичні послуги: які саме

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Четвер 22 вересня 2022 12:23
Онкохворі в Україні можуть отримувати безкоштовно медичні послуги: які саме Фото: За які медпослуги онкохворим пацієнтам не потрібно платити (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Пацієнти з онкологічними захворюваннями можуть розраховувати на безкоштовні медичні послуги, які покриває програма медичних гарантій. До них також входить і радіологічне лікування.

Про це українцям розповіли у Національній службі здоров'я.

Які послуги безкоштовні для онкохворих пацієнтів

У пакет радіологічних послуг в амбулаторних або стаціонарних умовах входять:

  • лабораторні дослідження (крові, спинномозкової рідини, цитологічні);
  • інструментальні дослідження – МРТ та КТ, УЗД, рентген, ендоскопічні дослідження тощо;
  • медикаментозна терапія;
  • ліки з Нацпереліку, які закуповує заклад, та препарати, що закуповуються державою централізовано;
  • інтенсивна терапія, киснева підтримка, знеболювання на всіх етапах;
  • променева терапія або лікування методами ядерної медицини в амбулаторних та стаціонарних умовах;
  • забезпечення медвиробами для радіотерапії, витратними матеріалами та засобами для фіксації пацієнта;
  • реабілітація під час лікування;
  • харчування у разі лікування у стаціонарних умовах.


Якщо в медустанові є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кібер-ніж, то променева терапія на цьому обладнанні також безкоштовна.

Пам'ятайте, що окрім ліків, передбачених Нацпереліком, пацієнти з онкологією можуть отримати у медичній установі препарати, які закуповуються централізовано за рахунок державного бюджету.

Радіологічне лікування безплатно незалежно від того, чи його проводитимуть в амбулаторних чи стаціонарних умовах.

Як отримувати медпослуги безкоштовно

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно отримати направлення від свого сімейного або лікаря.

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