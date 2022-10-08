Украинцы могут рассчитывать на паллиативную помощь: что нужно знать

Паллиативная помощь - это медицинские мероприятия, ориентированные на облегчение состояний пациентов с неизлечимыми болезнями, сопровождающимися сильной болью. В Украине такую помощь можно получить дома, в больнице, а также в хосписе.
Об этом сообщили в Национальной службе здоровья.
Паллиативные мобильные бригады приезжают к пациентам домой и предоставляют почти те же услуги, что и в стационаре, кроме тех, для которых нужно непосредственно быть в больнице.
Для пациентов, получающих паллиативную помощь на дому, медицинское учреждение имеет круглосуточный номер телефона.
Чтобы получить паллиативную помощь бесплатно, пациент должен обратиться к своему врачу (семейному или лечащему), который при необходимости выпишет направление на получение мобильной или стационарной помощи.
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