Украинцы могут рассчитывать на паллиативную помощь: что нужно знать

Паллиативная помощь - это медицинские мероприятия, ориентированные на облегчение состояний пациентов с неизлечимыми болезнями, сопровождающимися сильной болью. В Украине такую помощь можно получить дома, в больнице, а также в хосписе.

Какие услуги доступны украинцам в стационаре

лечение болевого синдрома ненаркотическими и наркотическими препаратами;

необходимые лабораторные и инструментальные обследования;

кислородная и респираторная поддержка;

питание;

колесные кресла, костыли и т.п.;

лекарства и медизделия из Нацперечня и закуплены за счет других бюджетных программ;

Как получить такую помощь дома

Паллиативные мобильные бригады приезжают к пациентам домой и предоставляют почти те же услуги, что и в стационаре, кроме тех, для которых нужно непосредственно быть в больнице.

Для пациентов, получающих паллиативную помощь на дому, медицинское учреждение имеет круглосуточный номер телефона.

Как получить паллиативную помощь

Чтобы получить паллиативную помощь бесплатно, пациент должен обратиться к своему врачу (семейному или лечащему), который при необходимости выпишет направление на получение мобильной или стационарной помощи.