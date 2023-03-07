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Українці можуть побачити унікальне космічне явище: про що мова та коли дивитися

Сходження повного "хробакового" Місяця (фото: space.com)
Автор: Юлія Гаюк

Увечері 7 березня на нічному небі можна буде спостерігати сходження повного так званого "хробакового" Місяця. Для тих, хто хоче, проте не може побачити це явище, науковці проведуть онлайн-трансляцію.

Про це повідомляють на сайті Space.com.

Що відомо про "хробаковий" Місяць

Березневий повний Місяць, який називають Місяцем-черв'яком, відбудеться на сході США о 19:40. Такий Місяць відбувається щоразу, коли світило перебуває на протилежному боці Землі від Сонця.

"Хробаковим" Місяць називають через те, що якраз у цей час починають з'являтися дощові хробаки. Однак у багатьох культурах по усьому світі цей місяць має інші назви. Наприклад, цукровий Місяць у Північній Америці або абрикосовий - у Китаї.

Разом з Місяцем у нічному небі будуть Венера, Юпітер і Марс. Перші дві планети нещодавно вийшли зі свого максимального зближення. Вони досі перебувають на досить близькій відстані.

Юпітер висітиме на заході, над ним буде яскравіша Венера, а Марс світитиметься червоно-помаранчевим на південному заході.

Де можна побачити унікальний "хробаковий" Місяць (фото: life.pravda.com.ua)

Як побачити унікальне явище

Повні місяці можна легко побачити через біноклі або невеликі телескопи. Проте через високий рівень контрастності може не відбутися контрасту, і ви нічого не побачите.

Для охочих, хто не зможе побачити сходження Місяця наживо, науковці проведуть онлайн-трансляцію "Віртуальний телескоп". Вони покажуть повний Місяць над Римом 7 березня о 20:30 за київським часом.

Щоб долучитися до ефіру, варто перейти

Раніше ми детально розповідали, який вигляд мало з'єднання Венери та Юпітера.

Читайте також, з чим стикаються космонавти у відкритому космосі.

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місячне затемненнянауковці