Юпітер і Венера з'єднаються в нічному небі: ось як побачити планетарний "поцілунок" (відео)

Протягом двох ночей 1 та 2 березня на зоряному небі можна спостерігати "злиття" Юпітера та Венери, які протягом кількох тижнів поступово наближалися один до одного аж до нинішнього явища, що називається з'єднанням.

Побачити такий "поцілунок" найбільшої планети Сонячної системи з одним із найяскравіших об'єктів на небі можна неозброєним оком.

Звичайно ж, явище є оптичним обманом, адже планети нікуди не поділися зі своїх орбіт і знаходяться на відстані мільйонів кілометрів одна від одної.

А ось спостерігачам на Землі вони візуально здадуться наче практично торкаються одна одної.

Завдяки орбітальним схемам Землі, Юпітера та Венери подібні з'єднання відбуваються приблизно раз на рік, зазначається у матеріалі. Початок березня 2023-го - саме цей момент.

Як спостерігати

Побачити "поцілунок" яскравих планет можна без допомоги бінокля або телескопа. Для цього достатньо подивитися вночі на західну частину небосхилу.

Зазначається, що Юпітер сяятиме вдвічі яскравіше за найяскравішу зорю Сіріус, а Венера - у шість разів яскравіше за Юпітера.

А ось у біноклі можна буде розглянути навіть три найбільші супутники Юпітера: Іо, Ганімед і Калісто.

Для тих, кому проблематично спостерігати це видовище в зоряному небі, можна подивитися пряму трансляцію з'єднання завдяки Virtual Telescope Project по цьому лінку, або просто на стримі на цій сторінці нижче.

Відео: онлайн-спостереження "поцілунку" Юпітера та Венери