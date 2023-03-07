Украинцы могут увидеть уникальное космическое явление: о чем речь и когда смотреть

Вечером 7 марта на ночном небе можно будет наблюдать восхождение полного так называемого "червяного" Месяца. Для тех, кто хочет, но не может увидеть это явление, учёные проведут онлайн-трансляцию.
Об этом сообщают на сайте Space.com.
Мартовский полный Месяц, который называют Месяцем-червем, состоится на востоке США в 19:40. Такой Месяц происходит всякий раз, когда светило находится на противоположной стороне Земли от Солнца.
"Червяным" Месяц называют из-за того, что как раз в это время начинают появляться дождевые черви. Однако во многих культурах по всему миру у этого месяца есть другие названия. Например, сахарный Месяц в Северной Америке или абрикосовый - в Китае.
Вместе с Месяцем в ночном небе будут Венера, Юпитер и Марс. Первые две планеты недавно вышли из своего максимального сближения. Они до сих пор находятся на достаточно близком расстоянии.
Юпитер будет висеть на западе, над ним будет ярче Венера, а Марс будет светиться красно-оранжевым на юго-западе.
Где можно увидеть уникальную "червяный" Месяц (фото: life.pravda.com.ua)
Полные месяцы можно легко увидеть через бинокли или небольшие телескопы. Однако из-за высокого уровня контрастности может не произойти контраст, и вы ничего не увидите.
Для желающих, кто не сможет увидеть восхождение Месяца вживую, ученые проведут онлайн-трансляцию "Виртуальный телескоп". Они покажут полный Месяц над Римом 7 марта в 20:30 по киевскому времени.
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