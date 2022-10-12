Українці можуть платити менше за газ: як це зробити

Українці можуть заощадити на оплаті за газ. Для цього потрібно сплатити рахунки до 15 числа місяця (за минулий місяць).
Про це людям повідомили на сторінці "Нафтогазу" у Facebook.
Так, ви можете розраховувати на знижку газу в 1%.
"Оплачувати рахунки за спожитий газ не тільки важливо, але й вигідно. Нагадуємо, що кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%", – сказано в повідомленні.
Зазначимо, що платіжки формуються щомісяця 10-12 числа. Сума для оплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає оператор ГРМ (облгаз).
Ця кидка не підсумовується та нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто необхідно сплатити всю суму з копійками.
За умови виконання всіх дій ви отримаєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж.
Онлайн : в особистому кабінеті на my.gas.ua;
у чаті GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger; через сайти та мобільні додатки банків;
за допомогою платіжних систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Оффлайн : через платіжні термінали самообслуговування;
у будь-якому відділенні банку;
через відділення Укрпошти чи Нової пошти.
Читайте також, що зміниться в Україні із жовтня 2022 року.
Також ми писали, що українці зможуть отримувати по 900 гривень щомісяця.