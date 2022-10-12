RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут платить меньше за газ: как это сделать

Фото: Как платить меньше за газ (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы могут сэкономить на оплате за газ. Для этого нужно оплатить счета до 15 числа месяца (за прошлый месяц).

Об этом людям сообщили на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Как получить скидку на газ?

Так, вы можете рассчитывать на скидку на газ в 1%.

"Оплачивать счета за потребленный газ не только важно, но и выгодно. Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%", – сказано в сообщении.

Отметим, что платежки формируются ежемесячно 10-12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает оператор ГРМ (облгаз).

Эта кидка не суммируется и начисляется при условии отсутствия задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками.

При условии выполнения всех действий, вы получите начисление скидки в 1% на следующий платеж.

Как заплатить за газ?

Онлайн: в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger; через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Оффлайн: через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделения Укрпочты или Новой почты.

Читайте также, что изменится в Украине с октября 2022 года.

Также мы писали, что украинцы смогут получать по 900 гривен каждый месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газ