Українці можуть платити менше за газ: як це зробити

Українці можуть заощадити на оплаті за газ. Для цього потрібно сплатити рахунки до 15 числа місяця (за минулий місяць).

Про це людям повідомили на сторінці "Нафтогазу" у Facebook.

Як отримати знижку на газ?

Так, ви можете розраховувати на знижку газу в 1%.

"Оплачувати рахунки за спожитий газ не тільки важливо, але й вигідно. Нагадуємо, що кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%", – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що платіжки формуються щомісяця 10-12 числа. Сума для оплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає оператор ГРМ (облгаз).

Ця кидка не підсумовується та нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто необхідно сплатити всю суму з копійками.

За умови виконання всіх дій ви отримаєте нарахування знижки в 1% на наступний платіж.

Як заплатити за газ?

Онлайн : в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чаті GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger; через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Оффлайн : через платіжні термінали самообслуговування;

у будь-якому відділенні банку;

через відділення Укрпошти чи Нової пошти.