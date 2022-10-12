Украинцы могут платить меньше за газ: как это сделать
Украинцы могут сэкономить на оплате за газ. Для этого нужно оплатить счета до 15 числа месяца (за прошлый месяц).
Об этом людям сообщили на странице "Нафтогаза" в Facebook.
Как получить скидку на газ?
Так, вы можете рассчитывать на скидку на газ в 1%.
"Оплачивать счета за потребленный газ не только важно, но и выгодно. Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%", – сказано в сообщении.
Отметим, что платежки формируются ежемесячно 10-12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает оператор ГРМ (облгаз).
Эта кидка не суммируется и начисляется при условии отсутствия задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками.
При условии выполнения всех действий, вы получите начисление скидки в 1% на следующий платеж.
Как заплатить за газ?
Онлайн: в личном кабинете на my.gas.ua;
в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger; через сайты и мобильные приложения банков;
с помощью платежных систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Оффлайн: через платежные терминалы самообслуживания;
в любом отделении банка;
через отделения Укрпочты или Новой почты.
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