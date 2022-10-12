Украинцы могут платить меньше за газ: как это сделать

Украинцы могут сэкономить на оплате за газ. Для этого нужно оплатить счета до 15 числа месяца (за прошлый месяц).

Об этом людям сообщили на странице "Нафтогаза" в Facebook.

Как получить скидку на газ?

Так, вы можете рассчитывать на скидку на газ в 1%.

"Оплачивать счета за потребленный газ не только важно, но и выгодно. Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%", – сказано в сообщении.

Отметим, что платежки формируются ежемесячно 10-12 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает оператор ГРМ (облгаз).

Эта кидка не суммируется и начисляется при условии отсутствия задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками.

При условии выполнения всех действий, вы получите начисление скидки в 1% на следующий платеж.

Как заплатить за газ?

Онлайн: в личном кабинете на my.gas.ua;

в чате GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger; через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (EasyPay, Portmone, LiqPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Оффлайн: через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделения Укрпочты или Новой почты.