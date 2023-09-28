Українці можуть платити за газ менше: як отримати знижку

Українці можуть платити менше за доставку та розподіл газу. Для цього можна скористатися пільгою, що надається, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Пенсійного фонду України.
Соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком визначено постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409.
Відповідно до постанови "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" передбачено такі норми споживання для пільги
До речі,у ПФУ зробили важливу заяву про субсидії перед опалювальним сезоном.
Раніше ми розповідали, як правильно оформити субсидію , якщо є борг за комуналку.