Украинцы могут платить за газ меньше: как получить скидку

Украинцы могут платить меньше за доставку и распределение газа. Для этого можно воспользоваться льготой, которая предоставляется, если расход на месяц не превышает установленных социальных нормативов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.
Социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом определены постановлением Кабинета министров Украины от 6 августа 2014 года № 409.
Согласно постановлению "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" предусмотрены такие нормы потребления для льготы
Кстати, в ПФУ сделали важное заявление о субсидиях перед отопительным сезоном.
Раньше мы рассказывали, как правильно оформить субсидию, если есть долг за "коммуналку".