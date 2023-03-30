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Українці можуть отримувати пільги на оплату за холодну воду: від чого це залежить

Фото: у Пенсійному фонді розповіли про пільги на оплату за воду (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні громадяни можуть отримувати пільги на оплату послуг водопостачання та водовідведення при дотриманні певних соціальних норм згідно з постановою уряду щодо встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.

Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

У відомстві пояснили, від чого залежить надання таких пільг на оплату за холодну воду, і до чого тут - наявність гарячої.

Яких соціальних норм слід дотримуватись:

  • послуга з централізованого постачання холодної води: 2 кубометри холодної води на 1 особу на місяць;
  • послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води: 3,6 кубометра х.в. на 1 особу на місяць;
  • послуга із централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої більш ніж на 14 діб: 3,6 кубометра х.в. на 1 особу на місяць;
  • послуга з централізованого водовідведення: 3,6 кубометра на 1 особу на місяць;
  • у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за відсутності централізованого водопостачання та вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот: 3,6 кубометра на 1 особу на місяць;
  • послуга з централізованого постачання гарячої води: 1,6 кубометра гарячої води на 1 особу на місяць.

Раніше ми розповідали, як українці можуть одержати пільги на "комуналку".

Нагадаємо, перед цим юрист пояснив, які виплати та соціальні послуги можуть отримати переселенці на новому місці проживання.

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